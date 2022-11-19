LeMan'dan Süleyman Soylu kapağı

19 Kasım 2022 Cumartesi, 06:20

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, bu haftaki kapağına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu taşıdı.

Soylu, katıldığı bir canlı yayında, "Ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adamım. Okumadım yani. Ben içişleri bakanlığı ile ilgili bir şey biliyorum dersem yanlış olur" ifadesini kullanmıştı.

Bakan Soylu'nun bu sözleri, LeMan'ın bu haftaki kapağına konu oldu.

Derginin kapağında, Soylu'nun 'güvenlik makaleleri' başlıklı kitabı okuduğu ve alnından ter aktığı görülüyor.