LeMan'dan Süleyman Soylu kapağı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adamım" sözleri, LeMan'ın bu haftaki kapağına konu oldu.
Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, bu haftaki kapağına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu taşıdı.
Soylu, katıldığı bir canlı yayında, "Ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adamım. Okumadım yani. Ben içişleri bakanlığı ile ilgili bir şey biliyorum dersem yanlış olur" ifadesini kullanmıştı.
Bakan Soylu'nun bu sözleri, LeMan'ın bu haftaki kapağına konu oldu.
Derginin kapağında, Soylu'nun 'güvenlik makaleleri' başlıklı kitabı okuduğu ve alnından ter aktığı görülüyor.
İlgili Haberler
- Süleyman Soylu’nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu itham eden sözlerine CHP grubu sert tepki gösterdi
- Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: Sen hapiste çürüyeceksin; son kez oturuyorsun, bunu herkes biliyor
- Süleyman Soylu: Haftaya belediyelerin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini açıklayacağım
-
Video Haberler
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tüm AKP kabullenmiş durumda'
- 'Diyarbakır'a değil Mars’a da götürseler...'
- İtiraza ret geldi
- 'Yahu teşkilatın moralini bozar'
- İstiklal'deki teröristin keşif görüntüleri ortaya çıktı
- Taksim'deki saldırıya ilişkin yeni açıklama
- 'Soymaya hazırlanıyorlar'
- CHP'den çok sert tepki: 'Meclisten kaçtın'
- 'Ahlakını, onurunu, utanma duygunu yitirmişsin'
- 'MİT'çilerin iadesi konuşuluyordu'