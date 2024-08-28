Levent Üzümcü: Halkla iç içe olacağım

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yeni Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, ''Sanat bütün bir insanlığın ortak değerlerinin sanatçılar tarafından yorumlanmasıdır. Bunun bilinci içerisinde halkla iç içe olacağım. İzmir halkı için gerçekleştireceğimiz projelerimizi de en kısa sürede tüm İzmirliler ve tiyatro dünyasıyla paylaşacağım'' dedi.

Ece İçmez
Yayınlanma: 28.08.2024 - 09:24
Levent Üzümcü: Halkla iç içe olacağım
Abone Ol google-news

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları’nda (İzBBŞT) Yücel Erten'in ardından Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü oldu.

Gazetemize konuşan Üzümcü, ''Türkiye adalet ve ekonomi anlamında kötü yönetiliyor, ceremesini çekenlerden biri de tiyatro sanatı. Tiyatro sanatının çok büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu biliyoruz. Tiyatro sanki bir zümrenin sanatıymış gibi algılanıyor. Oysaki sanat halktan kopuk bir şey değil. Sanat bütün bir insanlığın ortak değerlerinin sanatçılar tarafından yorumlanmasıdır. Bunun bilinci içerisinde halkla iç içe olacağım. İzmir halkı için gerçekleştireceğimiz projelerimizi de en kısa sürede tüm İzmirliler ve tiyatro dünyasıyla paylaşacağım'' ifadelerini kullandı.


Levent Üzümcü haberleri İzmir Büyükşehir Belediyesi haberleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları haberleri İzBBŞT haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler