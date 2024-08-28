Levent Üzümcü: Halkla iç içe olacağım

Yayınlanma: 28.08.2024 - 09:24

Güncelleme: 28.08.2024 - 09:25

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları’nda (İzBBŞT) Yücel Erten'in ardından Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü oldu.

Gazetemize konuşan Üzümcü, ''Türkiye adalet ve ekonomi anlamında kötü yönetiliyor, ceremesini çekenlerden biri de tiyatro sanatı. Tiyatro sanatının çok büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu biliyoruz. Tiyatro sanki bir zümrenin sanatıymış gibi algılanıyor. Oysaki sanat halktan kopuk bir şey değil. Sanat bütün bir insanlığın ortak değerlerinin sanatçılar tarafından yorumlanmasıdır. Bunun bilinci içerisinde halkla iç içe olacağım. İzmir halkı için gerçekleştireceğimiz projelerimizi de en kısa sürede tüm İzmirliler ve tiyatro dünyasıyla paylaşacağım'' ifadelerini kullandı.