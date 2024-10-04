Levent Üzümcü'den çağrı: Yasal düzenlemeler şart

Yayınlanma: 04.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.10.2024 - 04:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevini Yücel Erten’den devralan Levent Üzümcü, projelerini ve sanatın geleceği hakkında gazetemize konuştu. Girit’ten Türkiye’ye mübadeleyle gelen bir ailenin çocuğu olarak İzmir’de doğup büyüyen Levent Üzümcü, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Bursa Devlet Tiyatrosu’nda ve İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda birçok oyunda rol aldı. Derinleşen ekonomik kriz nedeniyle halkın sanattan koptuğuna dikkat çeken Üzümcü, tiyatronun geleceği için yasal düzenlemenin gerekliliğine vurgu yaptı.

İzmir sizin için ne ifade ediyor? İzmir'de sanat yapmakla ilgili neler söylemek istersiniz?

İzmir, benim için çok özel bir şehir. Burada doğup büyümek, bu şehrin çok kültürlü yapısıyla iç içe olmak beni her zaman etkiledi. İzmir’in tarih boyunca birçok göçmenin sığınağı olduğunu biliyoruz. İzmir, sürülen insanların son sığınağıdır. Kıyı Ege’nin köylüsü olarak tanımlıyorum kendimi.

İzmir’de tiyatro sahnelerinin yeterliliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ne yazık ki İzmir’deki sahneler tiyatro için ideal şartlarda değil. Şehrin birçok sahnesi, aslında konferans salonu gibi tasarlanmış ve bu da tiyatro için uygun değil. Bu sahnelerin akustik özellikleri ve teknik donanımları oldukça yetersiz. Bir tiyatro sahnesi, oyuncunun sesini ve duygusunu en iyi şekilde iletebilmesi için profesyonelce tasarlanmalı. Tiyatro bir sanattır ve bu sanatın sergileneceği alanların da bu sanata uygun olması gerekir. İzmir’de daha fazla profesyonel sahne yapılmalı mevcut sahnelerin durumu bu noktada büyük bir eksiklik yaratıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın çocuk ve gençlik tiyatrosu projeleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

İzmir Şehir Tiyatroları’nı üç ana kola ayırmayı planlıyoruz: çocuk ve gençlik tiyatrosu, 7’den 77’ye tiyatro ve yetişkin oyunları. Çocuk ve gençlik tiyatrosu bizim için çok önemli.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın geleceğiyle ilgili hedefleriniz nelerdir?

İzmir, tarih boyunca sanat ve kültürle iç içe bir şehir olmuştur. İzmir’de tiyatroya erişimi olmayan çocuklar ve gençler için de projeler geliştiriyoruz. Tiyatroya erişimi olmayan bir kesime ulaşmak ve sanatı daha geniş kitlelere yaymak en önemli hedeflerimizden biri. Fakat en büyük hedefimiz, Türkiye’deki sanat kurumlarının yasasının çıkarılmasına öncülük etmek. Sanatın düzenli ve sürdürülebilir hale gelmesi için yasal düzenlemeler gerekiyor. Tiyatro oyuncularının mutlu olabilecekleri bir durak olacak İzmir. Ya da bir merkez olacak İzmir. Bilecekler ki İzmir'e geldiklerinde özgürce tiyatro yapabilirler. Bilecekler ki bu yıllar süren çabaların sonucunda oldu.

Türkiye’de sanatın ve tiyatronun bugünkü durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ne yazık ki Türkiye’de sanat, geçim derdi yüzünden unutulmuş durumda. Sanatçılar olarak her gün daha fazla maddi zorlukla karşılaşıyoruz. Bu durumu değiştirmek için daha fazla sanat eğitimine, daha fazla sanatı destekleyen projelere ihtiyacımız var. Özellikle gençlere sanatı ve tiyatroyu tanıtmak çok önemli. Gelecekte sanatı sürdürebilecek bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor.

Tiyatro alanında karşılaştığınız zorluklar nelerdir?

Tiyatro yapmak sanıldığı kadar kolay ya da ucuz bir şey değil. Bu iş halkın parasıyla yapılıyor ve halkın tiyatrosu olmalı. Ancak Türkiye’de ödenekli sanat kurumlarının standartları oldukça belirsiz. Her tiyatro aynı kaynaklara sahip değil ve bu kaynakların nasıl dağıtıldığı konusunda büyük sorunlar var. Bu yüzden sanat kurumlarına ilişkin bir yasanın çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Sanatın sürdürülebilir olabilmesi ve tiyatroya daha fazla kaynak aktarılması için yasal düzenlemeler şart.