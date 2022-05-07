Leyla Gencer, Süreyya Operası'nda konserle anıldı

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:18

La Diva Turca, La Gencer, La Regina olarak ün yapan 20. yüzyılın en önemli sopranolarından Leyla Gencer 14 yıl önce yaşama veda etti. Leyla Gencer, ölüm yıl dönümünde Kadıköy Süreyya Operası'nda verilen konserle anıldı. Konser programında Giuseppe Verdi’nin Macbeth, La Forza del Destino, Don Carlo, Amilcare Ponchielli’nin La Gioconda Giacomo Puccini’nin Manon Lescaut ve Tosca Francesco Cilea’nın Adriana Lecouvreur ve Umberto Giordano’nun Andrea Chénier operalarından aryalar seslendirildi.

Barkovizyon gösterisi ile Gencer’in hayatından kesitlerin sunulduğu konserde, solistler; Caner Akgün, Suat Arıkan, Perihan N.Artan, Aylin Ateş, Evren Ekşi, Zafer Erdaş, Nesrin Gönüldağ, Murat Güney, Bülent Külekçi ve Hüseyin Likos; Fügen Yiğitgil’in piyanosu eşliğinde sahnede yer aldı.

23 BESTECİDEN 72 YAPIT

Batı ülkelerinde "La Diva Turca", "La Gencer", "La Regina" olarak ün yapan; Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao, Chicago'da sanatını dinleten Lucia'nın, Norma'nın, Lady Macbeth'in, Queen Elizabeth'in, Floria Tosca'nın, Lucrezia'nın, Madam Butterfly'ın, Alceste'nin, Aida'nın, Violetta'nın, Leonora'nın 'Leyla la Turca'sı soprano Leyla Gencer, hem seçkin opera sahnelerinde hem resitallerinde hayranlık uyandırmış ve opera repertuvarı 23 bestecinin 72 yapıtını kapsamıştır.