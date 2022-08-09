Leyla Hanım belgesel filmi Berlin’den ödül aldı
Leyla Atakan'ın hayatını konu alan Leyla Hanım belgesel filmi festival yolculuğuna devam ederken bir ödül de Berlin’den geldi.
Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan Leyla Hanım belgesel filminin festival yolculuğu devam ediyor. Leyla Hanım belgesel filmi ilk olarak 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Organizasyon Komitesi Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Ardından IFA İstanbul Film Ödülleri'nde boy gösteren Leyla Hanım filmi, En İyi Türk Belgesel Sinema Filmi ödülünü kucakladı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma
Kaplan, Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen, yönetmenliğini ve
senaristliğini İlke İşisağ’ın üstlendiği dökü-drama türündeki belgesel film
katıldığı festivallerden ödüllerle dönerken, son ödül Berlin’den geldi. Filmin
yönetmeni İlke İşisağ, Berlin Indie Film Awards uzun metraj belgesel dalında "En
İyi Yönetmen" ödülünün sahibi oldu.
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