Leyla ile Mecnun hayranlarına büyük müjde: Leyla The Band 13 yıl sonra sahneye dönüyor!

"Leyla ile Mecnun" dizisinin oyuncuları ve yaratıcı ekibi tarafından kurulan "Leyla The Band", 13 yıl aradan sonra yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Alternatif müzik sahnesinde iz bırakan grup, 19 Haziran'da İstanbul'daki KüçükÇiftlik Park'ta dinleyicileriyle buluşacak.

ALİ ATAY, SERKAN KESKİN VE ONUR ÜNLÜ AYNI SAHNEDE!

Ali Atay, Serkan Keskin ve Onur Ünlü'nün yer aldığı kadrosuyla sahne alacak grup, 2013 yılındaki konserlerinin ardından verdiği uzun arayı sonlandıracak.

"Yokluğunda" başta olmak üzere seslendirdiği parçalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grup, konserde hem kendi şarkılarını hem de sevilen eserleri yorumlayacak.

Konser, Ment Event organizasyonuyla düzenlenecek.

Televizyon tarihinin kült yapımlarından "Leyla ile Mecnun" dizisinden doğan müzik projesi, uzun yılların ardından aynı sahnede yeniden bir araya gelerek hayranlarına nostaljik bir gece yaşatmayı hedefliyor.

Etkinliğin biletleri satışa sunuldu.