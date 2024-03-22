Lil Zey ve Ezhel'i bir araya getiren şarkı: Çevir Tavukları
Türkiye'nin en başarılı rapçilerinden Lil Zey ve Ezhel, fiziksel olarak bir araya gelmeden ortaya bir şarkı çıkardılar
Warner Music şirketlerinden Atlantic Records Germany ile anlaşma yapan Türk rap müziğin son dönemdeki en başarılı kadın rapçilerinden Lil Zey, Türkiye'nin en büyük rap/hip hop sanatçılarından biri olan ve uzun süredir Almanya’da yaşayan Ezhel'le bir araya geldiği "Çevir Tavukları" şarkısını bugün Atlantic Records Germany etiketi ve Warner Music Türkiye dağıtımıyla yayımladı.
Kolektif bir çalışmanın ürünü olan Çevir Tavukları şarkısının sözleri Görkem Yılmaz, Ezhel ve Lil Zey imzasını taşırken, bestesine ise bu üç ismin yanı sıra, aynı zamanda projenin prodüktörlüğünü yürüten EEI ve Muerte Beatz katkı sağlıyor.
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