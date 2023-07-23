Livaneli ve Farandouri’den Theodorakis için konser
Zülfü Livaneli ve Maria Farantouri, 7 Eylül'de Atina'da sahneye çıkacak.
Zülfü Livaneli ve Yunan sanatçı Maria Farandouri, 2 yıl önce hayatını kaybeden yakın arkadaşları Mikis Theodorakis’in anısına 7 Eylül’de saat 21.00’de Atina’da ERT Ulusal Senfoni Orkestrası eşliğinde konser verecek.
Konser, Herodes Attikus Odeonu’nda düzenlenecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yalnız bir insansanız beyniniz büyük tehlikede!
- 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak!
- Seçim çalışmalarına başladı!
- Ayağının tozuyla Bahçeli'ye ziyaret
- İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi!
- HÜDA PAR binasına saldırı!
- Ne kadar sürecek?
- İmamoğlu ile Kerimoğlu arasında gerginlik!
- Üzüm bağlarını mildiyö sardı
- Kılıçdaroğlu'na hakaret etmişti