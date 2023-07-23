Livaneli ve Farandouri’den Theodorakis için konser

Zülfü Livaneli ve Maria Farantouri, 7 Eylül'de Atina'da sahneye çıkacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2023 - 03:00
Livaneli ve Farandouri’den Theodorakis için konser
Abone Ol google-news

Zülfü Livaneli ve Yunan sanatçı Maria Farandouri, 2 yıl önce hayatını kaybeden yakın arkadaşları Mikis Theodorakis’in anısına 7 Eylül’de saat 21.00’de Atina’da ERT Ulusal Senfoni Orkestrası eşliğinde konser verecek.

Konser, Herodes Attikus Odeonu’nda düzenlenecek.


En Çok Okunan Haberler