Loca’da Edhem Eldem söyleşisi

Columbia Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Sakıp Sabancı Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eldem, serginin ve Lübnanlı sanatçı Akaram Zaatari’nin düşündürdüklerini açarak tarih, arkeoloji ve müzeciliğin karmaşık ilişki ve katmanlarını ele alacak.



Osman Hamdi Bey'in 1887’de Sayda’da yürüttüğü Sidon Kral Nekropolü kazılarından yola çıkan Zaatari, “Üstte ve Altta” adlı yerleştirmesinde, “Yer altından bir şeyi çıkarırken yer üstünde nelerden vazgeçiyoruz?” sorusunu soruyor.



Sanatçının sergide yer alan videolarında, Osman Hamdi Bey'in Sayda kazıları sırasında tuttuğu notlar ve dönemin arşiv belgeleri yer alıyor.