Lüleburgaz'da Nâzım söyleşisi
Gazetemiz yazarı Zeynep Oral ve Nâzım Hikmet Vakfı Başkanvekili Özcan Arca, Nâzım Hikmet Vakfı Edebiyat Söyleşileri çerçevesinde Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi’nde (LYSA) edebiyatseverlerle buluştu.
Lüleburgaz Belediyesi ile Nâzım Hikmet Vakfı iş birliğiyle LYSA’da 'Nâzım Hikmet’i Tanımak ve Anlamak' konulu söyleşi düzenledi.
Söyleşiye Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, eşi Aysu Yetim Gerenli, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer ve edebiyatseverler katıldı. Nâzım Hikmet Vakfı Edebiyat Söyleşileri kapsamında Kerim Budak Çal Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte gazetemiz yazarı Zeynep Oral ile Nâzım Hikmet Vakfı Başkanvekili Özcan Arca konuşmacı olarak yer aldı.
Nâzım’ın hayatından kesitler sunan Oral ve Arca, söyleşiye katılan edebiyatseverlerden büyük beğeni topladı.
KİTAPLARINI İMZALADI
Öte yandan, gazeteci Zeynep Oral, söyleşi öncesi ve sonrasında imza etkinliği düzenleyerek kitapseverlere yazmış “O Güzel İnsanlar” isimli kitabını imzaladı.
Başkan Gerenli ve eşi Aysu Yetim Gerenli de günün anısına kitap imzalattı.
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