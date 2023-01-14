Lütfi Özgünaydın, Adana’da kitaplarını imzalayacak

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 04:19

İstanbul Kitap Fuarı’nda “Yirmi Yazar” sergisi ve kitabı büyük ilgi gören Özgünaydın, o serginin gösterisini Adana’da da yapacak. Gösteride yazarların fotoğraflarıyla birlikte yazarların sözlerine de yer veriliyor.

‘ÇOK MUTLUYUM’

Bir yıl süreyle Çukurova’yı adım adım dolaşıp fotoğraflar çeken, bu fotoğrafları Yaşar Kemal fotoğraflarıyla birlikte sergiye dönüştüren Lütfi Özgünaydın, “Çok mutluyum Yaşar Kemal fotoğraflarını Zülfü Livaneli müziğiyle bir kez daha Adana’ya getirdiğim için. Sanki Yaşar Ağabey yanımda. Adana’dan Hemite’ye gidiyoruz; oralardan mutlu olduğunu fısıldıyor kulağıma. Adana’ya bir kez daha geldim, senin sevdalı olduğun topraklardayım. Hemşerilerinle fotoğraflarını buluşturuyorum. Bu bana huzur veriyor. Çukurova-Yaşar Kemal kitabını da yayımlayınca da huzur bulmuştum. Onu saygıyla rahmetle bir kez daha anıyorum” diye konuştu.