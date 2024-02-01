Mabel Matiz, Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluşacak

Yayınlanma: 01.02.2024 - 14:48

Güncelleme: 01.02.2024 - 14:48

Hayranları tarafından modern çağın ozanı olarak nitelendirilen ve dinleyicilerine makam müziği ve Anadolu halk ezgilerinin synth ve urban pop ile harmanlandığı etkileyici bir müzik yelpazesi sunan Mabel Matiz, üç gece üst üste Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Türk-Pop müziğinin en etkili ve üretken müzisyenlerinden olan Mabel Matiz, son olarak “En çıplak halim. En gür kahkaham, en aşık gözyaşım. En geniş aile fotoğrafım.” sözleriyle tanımladığı beşinci solo albümü “Fatih”i sevenleriyle buluşturdu.

“Fatih” albümü aynı zamanda Spotify tarafından New York Times Meydanı’nda bulunan tanıtım alanlarında ilk defa Türkiye'den bir albüm tanıtımı olarak yerini aldı.

Atlantis Yapım organizasyonuyla Volkswagen Arena’nın gerçek üstü atmosferinde 14, 15 ve 16 Şubat akşamı gerçekleşecek her biri birbirinden özel sürprizlere sahne olacak performansların biletlerine Biletix ve Bubilet üzerinden ulaşabilirsiniz.