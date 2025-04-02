Mabel Matiz'den anlamlı şarkı: ‘Sanıyor musun ki sonu yok, tahtına güvenme’

Yayınlanma: 02.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.04.2025 - 04:00

Sadece müziğiyle değil, toplumsal olaylara duyarlılığı da dikkat çeken Mabel Matiz “Selim” isimli şarkısını paylaştı.

Mabel Matiz, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şarkının sözlerini ve bestesini kendisinin yazdığını belirtti.

Şarkının sözleri şu şekilde: “Sanıyor musun ki sonu yok/ Tahtına güvenme, bak dönüyo devran/ Tuzla buz eder Hakk’ın sopası/ Kan ve kemikten yapılı sarayları/ Yapıştığın boğazına kim varsa/ O Tanrı’nın çocuğuydu be gafil/ Üzerine basılınca vicdan/ Eder adamı inan o zaman kâfir.

Cennetin cehennemin burda/ Ya selim ol ya yerini yadırga/ Dört kitaptan sorulu bi’ gerçek/ Seviyosan sana da olur o zahir

Ben sana kurulu, sen bana bir odalı/ Sığmadı mı iki can bi’ denize canım?/ Sığlarına çekilip de geri sayarım her yaşta/ Yazılır o baştan.

Gel bize bi’ sor o çemberini feleğin/ Yeni masal olsa ben de inanacağım/ Pergeline tutuk hergele bi kalem ucu olsan/ Körelir o taşta/ Sonsuz aşk olur ataşta/ İlahi adil’e sataşma.”