Mabel Matiz’den yeni şarkı müjdesi

Mabel Matiz yeni şarkısı “Hanfendi”yi 28 Ocak Cuma günü Pose Records etiketiyle bütün dijital platformlarda ve Mabel Matiz resmi Youtube kanalında yayımlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2022 Salı, 04:00
Mabel Matiz’den yeni şarkı müjdesi
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Mabel Matiz, bu yıl yayımlanması planlanan 5. solo albümünden “Hanfendi”yi tekli olarak dinleyicisiyle buluşturuyor. Sözü ve müziği Mabel Matiz’e, aranjmanı Adi Rotem’e ait olan şarkıyı sanatçı “En iyimser şarkılarımdan biri” olarak tanımlıyor. “Hanfendi” 28 Ocak Cuma günü Pose Records etiketiyle bütün dijital platformlarda ve Mabel Matiz resmi Youtube kanalında yayımlanacak.


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