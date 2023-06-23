Maffy Kuşadası Caz Günleri başladı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 09:22

Güncelleme: 23.06.2023 - 09:22

Maffy Kuşadası Caz Günleri görkemli başladı. Tarihi Kervansaray’ın ev sahipliğinde başlayan organizasyonun ilk konuğu Sibel Köse Quintet oldu. Tarihi Kervansaray’da gerçekleştirilen dinletide, caz müzik tutkunlarıyla buluşan Sibel Köse Quintet, konseri izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Konserde Sibel Köse, Billie Holiday, Sarah Vaughan gibi cazın efsane isimlerinden parçalar seslendirdi. Sibel Köse Quintet, gecenin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Konserin ardından KUSAV Başkanı Levent Köylü ve etkinliğin sponsoru olan Omer Prime Holiday Resort ortaklarından Ömer Kocaöner, Sibel Köse ve ekibine teşekkür plaketi ile çiçek verdi. Kuşadası Belediyesi ve KUSAV iş birliğinde gerçekleştirilen Maffy Kuşadası Caz Günleri, 12 Ekim’e kadar Tarihi Kervansaray ve Güvercinada Kalesi’nde sürecek. Ücretsiz olan etkinliğin biletleri Ada Modern Sanat Galerisi’nden temin edilebilecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve KUSAV Başkanı Levent Köylü’ye Maffy Kuşadası Caz Günleri’ni yaşama geçirdikleri için teşekkür eden Sibel Köse, “Maffy Türkiye cazı için çok önemli bir isimdi. Anısını yaşatmak için Kuşadası’nda olmaktan çok mutluyuz” dedi.

KUSAV Başkanı Levent Köylü ise, “Maffy, Kuşadası’nın en önemli değerlerinden biri. Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Maffy Kuşadası Caz Günleri’nin bu yılki açılışını Sibel Köse Quintet ile yaptık. Kuşadası’nda Maffy’nin anısını sonsuza kadar yaşatmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.