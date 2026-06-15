Mağusa’da sanat zamanı: 26. Uluslararası Kültür Sanat Festivali başlıyor!

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, bu yıl 26. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 23 Haziran – 16 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, yerel ve uluslararası sanatçıları Gazimağusa’nın tarihi dokusunda ağırlayacak. Etkinlikler, kentin iki önemli simgesi olan Othello Kalesi ve Salamis Antik Tiyatro’da sanatseverlerle buluşacak.

ÇEYREK ASIRLIK KÜLTÜR MİRASI

Çeyrek asırlık geçmişinde Natalie Cole, Jose Feliciano, Goran Bregovic, ZAZ, Buena Vista Social Club üyesi Buika gibi dünya isimlerinin yanı sıra Zülfü Livaneli, Timur Selçuk, Sertab Erener ve MFÖ gibi Türk müziğinin ustalarını ağırlayan festival; tiyatro dalında Genco Erkal, Ferhan Şensoy ve Yıldız Kenter gibi duayenleri, dansta ise Bolşoy Balesi gibi dünya çapındaki toplulukları Kuzey Kıbrıs’taki sanatseverlerle buluşturdu.

AÇILIŞ SELİN GEÇİT KONSERİ İLE

Festival, 23 Haziran Salı günü saat 21.00’de Othello Kalesi’nde gerçekleştirilecek Selin Geçit konseriyle başlayacak. İngiltere’de müzik eğitimi alan ve dijital platformlardaki özgün yorumlarıyla dikkat çeken genç sanatçının bu açılış konseri halka açık ve ücretsiz olacak.

İKİ YAKANIN ORTAK SESİ: KYPROGENİA

24 Haziran Çarşamba akşamı, besteci Larkos Larkou’nun 2005 yılından bu yana sürdürdüğü füzyon projesi Kyprogenia sahne alacak. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk müzisyenleri bir araya getiren proje, adanın ortak kültürel belleğini çağdaş bir yorumla Othello Kalesi’ne taşıyacak.

KARAJAN VE BERNSTEİN’IN HAYATI SAHNEDE

30 Haziran Salı akşamı Othello Kalesi, "Devlerin Savaşı" adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak. Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu ve Nihal Usanmaz’ın rol aldığı oyun; klasik müzik dünyasının iki büyük orkestra şefi Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein’ın rekabet dolu hayat hikâyelerini sahneye taşıyor.

MAĞUSA KENT ORKESTRASI VE FİKRİ KARAYEL

1 Temmuz Çarşamba akşamı, kentin kültürel yapısına katkı koyan Mağusa Kent Orkestrası ile sanatçı Fikri Karayel aynı sahneyi paylaşarak Othello Kalesi’nde dinleyicilerle buluşacak.

İTALYA’DAN AKDENİZ’E TANGO ESİNTİSİ

6 Temmuz Pazartesi akşamı İtalyan Naturalis Labor Dans Topluluğu, "Tango Gala" gösterisiyle Othello Kalesi’nde olacak. Luciano Padovani ve Francesca Mosele tarafından kurulan topluluğa, Tango Spleen dörtlüsü canlı müzikle eşlik edecek.

CAZ SAHNESİNDE BİR JÜRİ ÜYESİ: OYTUN ERSAN

7 Temmuz Salı gecesi, uluslararası caz festivallerinde Türkiye ve Kıbrıs'ı temsil eden, aynı zamanda Grammy Ödülleri jürisinde (Voting Member) yer alan bas gitarist ve besteci Oytun Ersan & Blue Deja Vu Band, Othello Kalesi’nde cazseverlerin karşısına çıkacak.

SALAMİS’TE İKİ DİLLİ ANTİK TRAGEDYAYA BAKIŞ

9 Temmuz Perşembe akşamından itibaren festival etkinlikleri Salamis Antik Tiyatro’ya taşınacak. Tiyatro Best yapımı "Atreuslar’ın Yalnızlığı" (Sessizlikten Sonra… Atreus Hanedanı’ndan Tanıklıklar) adlı oyun sahnelenecek. Kıbrıs’ın iki toplumundan sanatçıların yer aldığı, Türkçe ve Yunanca olarak iki dilli tasarlanan oyun, savaşın ve parçalanan bağların ardından hanedan üyelerinin hesaplaşmasını konu alıyor.

PİNK MARTİNİ YENİDEN KIBRIS'TA

Festivalin uluslararası konuklarından olan ve farklı dillerdeki geniş repertuvarıyla bilinen ABD'li topluluk Pink Martini, 14 Temmuz Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’nun tarihi atmosferinde konser verecek.

KAPANIŞ SERTAB ERENER İLE

26. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, 16 Temmuz Perşembe akşamı Salamis Antik Tiyatro’da düzenlenecek Sertab Erener konseriyle sona erecek.