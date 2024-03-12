Mahalle Tiyatroları perdesini 5. kez araladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “5. Mahalle Tiyatroları Buluşması” Kültürpark Gençlik Tiyatrosu’nda başladı. Bornova, Buca, Konak ve Balçova bölgelerinden 4 oyun ile sahnede olan Mahalle Tiyatroları, tiyatroseverlere sanat dolu günler yaşatıyor.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:25
Mahalle Tiyatroları perdesini 5. kez araladı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl beşinci kez düzenlediği Mahalle Tiyatroları Buluşması Kültürpark Gençlik Tiyatrosu’nda başladı. Bir sene boyunca aldığı eğitimlerin sonunda oyunlarını İzmirliler ile buluşturan Mahalle Tiyatroları bu sene Bornova, Buca, Konak ve Balçova bölgelerinden 4 oyun ile sahnede yer alıyor. Her mahallenin kendi tiyatro ekibini kurmayı, mahalle sakinleri arasındaki iletişimi güçlendirerek ortak bir amaçla kolektif hareket etmeyi hedefleyen projenin koordinatörlüğünü Semih Çelenk üstleniyor. Bornova Mahalle Tiyatrosu 10 Mart’ta “Özgürlüğün Bedeli”, Buca Mahalle Tiyatrosu ise 11 Mart’ta “Dokundurmalar” adlı oyunla izleyici ile buluştu.

5. Mahalle Tiyatroları Buluşması’nın devam eden programı ise şöyle:

12 Mart 2024 - Konak Mahalle Tiyatrosu “Açık Denizde”

Yazar: Slawomir Mrozek

Yönetmen: Seyit Berkan Köse

13 Mart 2024 - Balçova Mahalle Tiyatrosu “Kadın Oyunları-Yalnız Kadın, Uyanış, Hippi Ana”

Yazar: Dario Fo

Yönetmen: Dijle Konuralp


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