Maltepe Belediyesi ile ortak seminer: ‘Livaneli’ ele alınacak
Livaneli Vakfı ve Maltepe Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından, Zülfü Livaneli’nin sanat çalışmaları ve düşüncelerinin ele alınacağı bir seminer düzenleneceği açıklandı. Seminere ayrıca Zülfü Livaneli’nin de katılacağı belirtildi.
Livaneli Vakfı ve Maltepe Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminer ücretsiz olacak. 23 Aralık Cuma günü saat 20.00’de başlayacak olan seminerde Hande Çiğdemoğlu, Barış Yıldırım, Kadir Yüksel ve Zafer Köse birer konuşma yapacak. Zülfü Livaneli de konuk olarak geceye katılacak.
Livaneli Vakfı adına açıklama yapan Zafer Köse, bu çalışmanın üç seminerlik bir dizinin ilk oturumu olduğunu belirterek şunları aktardı:
“Şubat sonlarında Yaşar Kemal ve mayıs sonlarında Nazım Hikmet konulu birer seminer daha düzenleyeceğiz. Bu seminerlerdeki bildirilerin de kaynak olarak kullanılacağı bir kitap çalışması planlıyoruz. Kitabın ilk üç bölümünde, bu sanatçılarımızın çalışmalarını ve dünya görüşlerini inceleyeceğiz, dördüncü bölümde ise birbiriyle etkileşimini konu edeceğiz.
“BİR ULU IRMAĞIN AKIŞI GİBİ BİRBİRLERİNİ DEVAM ETTİRİYORLAR”
Çünkü Nazım, Yaşar Kemal, Livaneli; Anadolu kadim değerlerini, devrimci dönüşüm mücadelesini ve insan gerçekliğini, her dönemin çağdaş olanaklarıyla yeniden yaratan bir sanat hattını temsil ediyor. Bir ulu ırmağın akışı gibi birbirlerini devam ettiriyorlar. Elbette öncesi ve sonrası olan bir ırmak bu. Kitabımızın meselesi, bu hattın sürekliliği olacak.”
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