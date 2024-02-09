Maltepe'de müzik dolu bir akşam: Barış Manço ve Cem Karaca'nın eserleri yürekleri ısıttı!

Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:43

Güncelleme: 09.02.2024 - 10:43

Maltepe Belediyesi, Anadolu rock müziğinin unutulmaz isimlerinden Barış Manço ve Cem Karaca'yı vefatlarının 25'inci ve 20'nci yıldönümlerinde bir etkinlikle anarak sevenlerini bir araya getirdi.

Maltepe Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Seyir Defteri" adlı program, Barış Manço ve Cem Karaca'nın eşsiz şarkılarıyla dolu bir anma gecesine ev sahipliği yaptı. İki usta ismin müziğini yürekten sevenler, bu özel etkinlikte buluştu.

Etkinlikte, sanatçıların hayatlarından kesitler verildi, yaşamları şarkılarıyla kutlandı.

Gecenin ilerleyen bölümlerinde sahneye çıkan müzisyen Ali Altay, Barış Manço ve Cem Karaca'nın unutulmaz şarkılarını seslendirerek izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Efsane sanatçıların müziği, hayranları tarafından bir kez daha coşkuyla karşılandı.