Tartışmaların filmi vizyona girdi: Cem Karaca'nın Gözyaşları

Yayınlanma: 26.01.2024 - 13:03

Güncelleme: 26.01.2024 - 13:03

Merakla bekelenen Cem Karaca filmi sonunda viyondaki yerini aldı Cem Karaca’yı İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı, yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturduğu film yapım aşamasından itibaren pek çok tartışmaya sebep olmuştu.

İLKİM KARACA'DAN İTİRAZ GELMİŞTİ

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca filmin çekimlerinin durdurulmasını ve filme ait olan hiçbir kayıdın yayımlanmamasını istemişti. Bu itirazın ardından filmin yapımcısından gelen açıklamaya göre filmin amacının "Cem Karaca'nın hayatını anısına yakışır bir şekilde sinemaya aktarmak" olduğu söylendi. Filmin danışmanı Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca oldu ve çekim sürecinde film ekibine birinci kaynak olarak katkı sağladı.

ZORLU BİR ÇEKİM SONA ERDİ

İtiraz ve mahkeme sürecinin ardından filmin çekimleri devam etti ve kısa sürede tamamlandı. İsmail Hacıoğlu, Melisa Döngel, Fikret Kuşkan ve Yasemin Yalçın gibi pek çok ünlü ismin yer aldığı film sonunda beyazperdedeki yerini aldı.