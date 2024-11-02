Mamak Belediye Başkanı Şahin: ‘Musiki Muallim Mektebi’nin değerlerini yeni kuşaklara aktaracağız’

Yayınlanma: 02.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.11.2024 - 04:00

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ile 1924 yılında Cebeci’de hizmet vermeye başlayan “Musiki Muallim Mektebi’nin 100’üncü yılı, Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı. 1924 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı müzik eğitimi veren bir okul olarak inşa edilen cumhuriyetin ilk “devlet konservatuvarı”, Azra-Aydın Gün, Cüneyt-Ayten Gökçer, Yıldız-Müşfik Kenter, Gürer Aykal, Yıldırım Önal, Meriç Sümen, Fazıl Say, Sait Sökmen, Zuhal Olcay, Cihan Ünal, Can Gürzap gibi nice isimleri mezun etti. Mamak Belediyesi'nce restore edilen mektep binasında yapılan törene, okul mezunlarının yanı sıra Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eski Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, ve çeşitli ülkelerin büyükelçileri katılım sağladı.

‘DEĞERLERİNİ YAŞATMAKTA KARARLIYIZ’

Program, okulun içerisinde bulunan müze ve dersliklerin gezilmesiyle başladı. Müze rehberleri, Karadağlı, Sağtürk, Beşikçioğlu ve Sav’a müzede yer alan enstrümanlara ilişkin bilgi verdi. Gezinin ardından Başkent Filarmoni Orkestrası, katılımcılara konser verdi. Konserin ardından resepsiyonun açılış konuşmasını Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin yaptı. Şahin, Ulu Önder Atatürk’ün “Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta reisicumhur olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız” sözlerini anımsatarak “Bugün bu büyük çınarın yüzüncü yılını kutlarken, onun değerlerini yaşatmak ve yeni kuşaklara aktarmak konusunda kararlıyız. Musiki Muallim Mektebi’nin nice yüzyıllar boyunca sanat dünyamıza ilham kaynağı olmasını diliyorum" dedi. Şahin’in ardından konuşan Karadağlı ise, “Bu tarihi kurumun yeniden canlandırılması hepimiz için övünç kaynağı. Bu büyük ustaların yetiştiği bina, şimdi yeni nesil sanatçılara ilham verecek. Bu tarihi mirası gelecek nesillere taşıyacak, sanat camiasına büyük hizmet vereceğiz. Sanatın gelişmesi, ülkemizin gelişmesi anlamına gelir” ifadelerini kullandı. Karadağlı’dan sonra konuşan Sağtürk de sanatın toplum için önemini anlatarak okulun Türkiye’de sanata sağladığı katkıları anlattı.

’32 BİN LİRAYLA GEÇİNİLMİYOR’

Açılış konuşmalarının ardından sanatçılardan bazıları konuşma yapması için sahneye davet edildi. 80 yaşındaki usta oyuncu Bilge Şen, sahneye çıktığı sırada Karadağlı’ya iğneleme yaptı. 80 yaşında olmasına karşın oyun oynamaya devam ettiğine dikkat çeken Şen, “32 bin lirayla geçinilmiyor. Emeklileri düşün” şakasını yaptı. Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi. Törenin sonunda hizmeti Cumhuriyet’e değerlendiren Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu, “Bu binanın tekrar aynı şekilde sanatçı yetiştirmesi Mamak belediye başkanımız tarafından çok doğru düşünülmüş. Bizleri yetiştiren ustaları çocuklarına ve gençlik dönemlerine döndüren bu yapı ve ruhun her daim muhafaza edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Umarım bu bina bu ülkeye aydın nesiller yetiştirmeye devam eder” değerlendirmesini yaptı.