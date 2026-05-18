Manavgat'ta 19 Mayıs Aydınlanma Şenliği: Usta yazarlar ve Cumhuriyet sevdalıları buluşuyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya’nın Manavgat ilçesinde adına yakışır bir kültür ve aydınlanma etkinliğiyle kutlanıyor. Manavgat Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Manavgat Şubesi’nin öncülüğünde düzenlenen program, bölgedeki yurttaşları bir araya getirecek.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan program kapsamında ilk olarak saat 14.00’te "Kitap Tanıtım Etkinliği" başlayacak. Yoğun ilgi görmesi beklenen imza ve tanıtım gününde, aralarında Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen’in Emre Kongar ile birlikte kaleme aldığı Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı serisi, İkinci Cumhuriyetçiliğin Temelleri ve Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü gibi çok okunan yapıtlarının da bulunduğu önemli eserler okurlara sunulacak. Kitap tanıtım programı saat 17.30’a kadar devam edecek.

"CUMHURİYET VE LAİKLİK" MASAYA YATIRILACAK

Etkinliğin söyleşi bölümünde ise "Güneş Umuttan Şimdi Doğar Söyleşileri - 1" başlığı altında anlamlı bir panel gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, saat 15.00 - 16.30 arasında düzenlenecek oturumda "Cumhuriyet ve Laiklik" konulu bir konferans verecek.





Kalkandelen, konuşmasında Türkiye’nin içinden geçtiği tarihsel süreçte laiklik ilkesinin kurucu değerler açısından önemini ve cumhuriyet kazanımlarını ele alacak.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Manavgat Şubesi ve Ankara CUMOK gibi demokratik kitle örgütlerinin de destek verdiği buluşmaya ilişkin bilgilendirmede bulunan Zülal Kalkandelen, 19 Mayıs coşkusunu Manavgat'ta paylaşmaktan onur duyacağını belirterek tüm yurttaşları etkinliğe davet etti.

MEHMET ZAMAN SAÇLIOĞLU İLE "TÜRKAN SAYLAN’IN SÖNMEYEN UMUDU"

"Güneş Umuttan Şimdi Doğar Söyleşileri" programı kapsamında iki değerli aydın daha Manavgatlılarla buluşacak. Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek imza ve söyleşi günlerinde, yazar ve akademisyen Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) efsanevi genel başkanı Türkan Saylan’ı andığı “Türkan Saylan’ın Sönmeyen Umudu” başlıklı söyleşisiyle Türkan Hoca'nın mirasını ve çağdaş Türkiye vizyonunu aktaracak. Mehmet Zaman Saçlıoğlu, söyleşinin ardından, Türkan Saylan'ın sönmeyen umudunu Manavgatlılara sunduğu "Türkan Saylan'ın Sönmeyen Umudu" kitabını okurları için imzalayacak.





ADNAN GERGER'DEN "CUMHURİYET OKURU OLMAK" VURGUSU

Etkinliğin bir diğer önemli konuğu ise gazeteci ve yazar Adnan Gerger olacak. "Güneş Umuttan Şimdi Doğar Söyleşileri"nin üçüncü oturumunda “Cumhuriyet Okuru Olmak” başlıklı bir konuşma yapacak olan Gerger, medyanın dönüştüğü bu dönemde cumhuriyet değerlerine sahip çıkan bir okur bilincinin nasıl inşa edilmesi gerektiği üzerine görüşlerini paylaşacak. Adnan Gerger, söyleşinin ardından ses getiren "Önce Cumhuriyet" kitabını imza masasında okurları için imzalayarak Manavgatlılarla buluşacak.



