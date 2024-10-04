Mandolin Kısa Film yarışmasında finale kalanlar seyirci ile buluşuyor

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) İzmir Şubesi’nin “Nasıl Bir Eğitim?” temalı Mandolin Kısa Film Yarışması’nda finale kalan eserler izleyici ile buluşuyor.

Mandolin Kısa Film yarışmasında finale kalanlar seyirci ile buluşuyor
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İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 04.10.2024 - 15:27

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) İzmir Şubesi’nin Konak Kent Konseyi paydaşlığında ve Konak Belediyesi ev sahipliğinde eğitim konulu Türkiye’nin ilk kısa film seçkisini izleyicilerle buluşturuyor. “Nasıl Bir Eğitim?” temalı Mandolin Kısa Film Yarışması kapsamında seçilen 8 film, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nde, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun katılımıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde saat 13.00’te gösterilecek.

Seçkide yer alan filmler şu şekilde, 

1.    Aşktır İşte – İbrahim Kırk (İstanbul)

2.    Beyaz Dağın Çocukları – Yalçın Çiftçi (Kahramanmaraş)

3.    Dönüş – Mehmet Gültekin (Isparta)

4.    Hayat – Harun Sağlam (Bandırma)

5.    Rafyodaki Ses – Gökmen Küçüktaşdemir (İzmir)

6.    Servis – Ramazan Kılıç (İstanbul)

7.    Siren – Nephan Bakan (İstanbul)

8.    Spor İyileştirir – Asiye Doğan (İstanbul)


Etiketler: #Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği #Kısa Film Yarışması #Nilüfer Çınarlı Mutlu #Konak Belediyesi
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