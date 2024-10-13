'Manşetleri NATO'ya karşı atıyoruz' sergisi: 'Kışkırttıkları savaşlar yüzünden insanlar ölüyor'

Yayınlanma: 13.10.2024 - 18:53

Güncelleme: 13.10.2024 - 18:57

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri (PEİE) Dayanışma Ağı ile birlikte Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "Manşetleri NATO'ya karşı atıyoruz" sergisi düzenledi.

Sergi bugün saat 16.00'da yurttaşlarla buluştu.

Serginin açılışında gazeteci yazar Orhan Gökdemir, akademisyen THTM üyesi Fahri Kaan Arslan ve PEİE temsilcisi Merve Güzey söz aldı.

Somut olarak Türkiye'nin karşı devrim tarihinin Türkiye'nin NATO'ya girdiği tarihte başladığını belirten Gökdemir, “Sadece Türk Silahlı Kuvvetlerini NATO'ya göre düzenlemekle kalmadılar aynı zamanda o anlaşma ile Türkiye'ye bir ‘Süper NATO’ geldi. Türkiye'yi bir iç savaşa sürüklemek üzere bir iç organizasyon. O tarihten bu yana tüm gazeteciler bu NATO'nun gizli ayağıyla ilgili bir tecrübe ve anıya sahip” dedi.

“YENİDEN LAİK BİR CUMHURİYET MESELESİ”

Türkiye’de yaşanan her gerici girişimin arkasında NATO’nun olduğuna dikkat çeken Gökdemir, “Burada ‘Türkiye NATO'dan çıksın’ meselesi değil, ‘NATO Türkiye'den çıksın’ meselesi var. Bu ülkeyi bağımsız bir ülke haline getirme meselesi var. Bu ülkeyi yeniden Anayasası olan bir cumhuriyet, laik bir cumhuriyet haline getirme meselesi var ki... Bu Anayasasızlığın arkasında da o NATO'nun kurduğu düzen var. Bu düzen içinde kendine "Gazeteciyim" diyen herkesin bu düzene, işgalci güçlere, NATO'ya direnme görevi vardır” ifadelerini kullandı.

“İNSANLIKTAN YANA OLMAK DEMEK”

NATO’nun sadece bir uluslararası ittifak değil “emperyalist bir savaş örgütü” olduğunu söyleyen akademisyen Fahri Kaan Arslan, “NATO Amerikan hegemonyasının sadece silahlı değil aynı zamanda ideolojik aygıtıdır. Öyleyse NATO karşıtlığı veya yandaşlığı da ülkemizin dış politikasındaki bir eğilimden ibaret değil. Bundan çok daha fazla anlam taşıyor. NATO karşıtlığı emperyalizme karşıtlıktır, insanlıktan yana olmaktır” dedi.

“TARİHSEL VE TOPLUMSAL SORUMLULUK”

Gökdemir ve Arslan’ın ardından söz alan Merve Güzey ise şunları söyledi:

"Hem bugün hem de geçmişte basın, sadece haber aktarmakla yetinmez; basının görevi halkın ‘uyumayan gözü’ olmak, olayları tüm gerçekliğiyle ortaya koymak, görünenin arkasına işaret etmek ve yaşananları toplumsal bağlamıyla aktarmaktır. NATO, ülkemizdeki varlığıyla savaşı, kaosu ve yıkımı meşrulaştıran bir işgal gücüdür. NATO büyük bir sermaye örgütüdür ve bugün ülkemizdeki yoksulluğun belki de en temel sebeplerinden biridir. Bu tehlike karşısında basın emekçileri olarak sessiz kalmamız mümkün değil; aksine, NATO’ya karşı kararlı ve örgütlü bir mücadele yürütmek bizlerin tarihsel ve toplumsal sorumluluğudur.”

ÇORUH: “DAYANIŞMA İLE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Nazım Hikmet Kültür Merkezindeki etkinliğin ardından THTM üyeleri, Kadıköy’de 60 yıldır Rexx sinemasına ev sahipliği yapan 200 yıllık tarihi binanın dönüştürülmesini protesto etmek için sinema önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında “Ağır hasarlı raporu çıktığı için yıkıma engel olamıyoruz. Fakat binanın sadece rant için kullanılmasına, sinemanın yıkılıp yerine büyük sermaye gruplarının marka mekanı yapılmasına engel olacağız” denilirken, tiyatrocu Şevket Çoruh, Orhan Aydın ve yönetmen Semir Arslantürk de eyleme destek verenler arasında yer aldı.

Basın açıklaması sonrası söz alan Çoruh, “Kurduğumuz dayanışma ile Kadıköy'de kültür sanat alanlarına sahip çıkacağız” dedi.