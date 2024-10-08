Eray Kapan'ın fotoğraf sergisi 'Geleceğin Güçlü Kızları: Hayaller ve Umutlar' AKM'de ziyaretçilerini ağırlayacak

Yayınlanma: 08.10.2024 - 17:41

Güncelleme: 08.10.2024 - 17:41

Fotoğraf sanatçısı Eray Kapan'ın ilk bireysel sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu Fuaye Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sanatçının dünyanın farklı yerlerinde çektiği, kız çocuklarına ait fotoğraflardan oluşan "Geleceğin Güçlü Kızları: Hayaller ve Umutlar" adlı fotoğraf sergisi, 11-16 Ekim tarihlerinde gezilebilecek.

Kız Çocuklarını ve Emeklerini Destekleme Vakfı (KIZÇEV) tarafından "Dünya Kız Çocukları Günü"nde düzenlenecek serginin açılış etkinliği kapsamında, Eray Kapan ve KIZÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Gürsoylu, girişimci Münteha Adalı ve Yazar İlknur Bektaş'ın konuşmacı olarak yer alacağı söyleşiler gerçekleştirilecek.