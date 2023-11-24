Mardin’de 6 metrekare dükkanda 12 bin kaset arşivi geçmişin izini taşıyor

Yayınlanma: 24.11.2023 - 14:40

Güncelleme: 24.11.2023 - 14:40

Babadan kalma dükkanda bir ömür harcayan Ethem Aksan, asıl işi elektronik eşya tamiri ile müziği bir arada yürüttüğünü söyledi. Daha sonra yeri dar olduğu için bir tercih yapmak zorunda kaldığını belirten Aksan, müziksiz bir hayat yapamayacağını düşünerek müziği tercih ettiğini dile getirdi.

Deposunda 12 bin tane hazır kaset ve plak bulunduğunu aktaran Aksan, şöyle konuştu:

"Bütün sanatçıların kasetleri mevcut durumda. Güler Işık ve Selami Şahin ziyaretime geldiklerinde Güler hanıma kasetini gösterdim. Kendisini bile hatırlamadı. Daha sonra kaseti benden istedi. Kopyasını çıkarıp kendisine teslim ettim. Eskiden herkes kasetler için sıraya girerdi. Ünlü sanatçıların kasetleri çıkınca özel araçla Diyarbakır’dan temin ederdik. CD olayı çıktıktan sonra kasetlere rağbet bir dönem bitti. Bugünlerde yine kasetlere dönüş oldu. Özellikle istek yoğunluğu başka ülkelerden geliyor. Gelip burada yüzlerce kaset toplayıp götürenler oluyor."

"MÜZİK BENİM BİR PARÇAM, MÜZİKSİZ BİR HAYAT DÜŞÜNEMİYORUM"

Önceleri müziğe çok ilgi olduğunu ve yetişemediklerini ifade eden Aksan, "Müzik benim bir parçam, müziksiz bir hayat düşünemiyorum. Ben de 1985 yıllarında Ahmet Selçuk ve Ali Tekin Türe vardı. O yıllarda onlardan esinlenerek şiirli kasetler ve anonslar hazırlamıştım. Bu olay Diyarbakır’a yansıdı. Orada kaset başında anons, bir anı olarak kalsın diye insanlar sevgilisine, eşine ve özellikle askerler için yapılırdı. Güzel yıllarımız oldu. Çok iyi hatırlıyorum yanımda 3 elemanım vardı. Öğle yemeğini yemeğe yetişemezdik. Artık çekirdekten yetişme kimse yok. Yanımızda çırak yetiştiremiyoruz. Artık kimse ilgi göstermiyor " diye konuştu.

Müslim Gürses’in kimsede olmayan kasetinin kendisinde bulunduğunu söyleyen Aksam, "Çok değerli kasetlerin içinde Müslüm Gürses’in 12 yaşında çıkarmış olduğu kaset benim elimde mevcuttur. Piyasada bulunmayan bir kaset bende var. Gerçekten sahip çıkacak biri olursa öyle satarım. Yoksa o kaseti kimseye vermem" ifadelerini kullandı.