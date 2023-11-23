Berdan Mardini, Kral Charles’a parfüm gönderdi: ‘Buckingham Sarayı lavanta ve gül kokacak’

Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:49

Güncelleme: 23.11.2023 - 13:12

Türkücü Berdan Mardini, kendi ismini taşıyan parfüm ve kozmetik ürünlerinin tanıtım toplantısında İngiltere Kralı Charles’a parfümlerinden gönderdiğini söyledi.

İngiltere kralı Charles’ın kokuya düşkünlüğünü bildiğini vurgulayan Mardini, “Daha önce Prens Charles Mardin’e ziyarete gelmişti Duyduğum kadarıyla saray için sabun almıştı. Şimdi de biz ona güzel bir kargo yapıp parfümlerimizi gönderdik. Mardin’de üretilen ürünlerimizden Kral Charles’a da gönderdik. Buckingham Sarayı artık lavanta ve gül kokacak” dedi.

“10 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPTIK”

Bugüne kadar kazandıklarının neredeyse tamamını yatırma dönüştürdüğünü vurgulayan Mardini, “Yaklaşık 10 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Başlarda kimsenin inanamadığı ancak 2 yılın sonunda insanlardan destek görmeye başladık. Gül anavatanına geri dönüyor diyebiliriz. Markamızı dünya çapında bir parfüm markası haline getirmek istiyoruz. Ayrıca, bu işi yapmamızın büyük nedeni kırsaldan şehre göçü önlemek hatta tersine göçe sağlamak. Amacım markamı dünyaya tanıtıp ve oradan kazandığım parayla köyümdeki fabrikayı büyütmek ve istihdama daha fazla destek olmak istiyorum” şeklinde konuştu.