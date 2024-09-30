Angelina Jolie ve Haluk Bilginer başrolde: Maria filminin konusu ne?

Yayınlanma: 30.09.2024 - 12:14

Güncelleme: 30.09.2024 - 12:14

Maria filminin konusu ve oyuncuları merakı ediliyor. Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'i buluşturan film 81. Venedik Film Festivali'nde prömiyerini yaptı ve izleyiciler tarafından 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Pablo Larrain'in yönetmen koltuğunda oturduğu Maria filmi, Yunan asıllı ünlü soprano Maria Callas'ın hayatını konu alıyor. Peki, Maria filminin konusu ne, oyuncuları kim? Maria filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...

MARIA FİLMİNİN KONUSU NE?

Efsanevi opera sanatçısı Maria Callas'ın hayat hikayesinin konu edildiği filmde, sopranonun Paris'te izole bir şekilde geçirdiği hayatının son yıllarına odaklanılıyor. Amerika doğumlu Yunan soprano Maria Callas, 20. yüzyılın en tanınmış ve en etkili opera sanatçılarından biriydi. Pek çok eleştirmen onun bel canto tekniğini, geniş sesini ve dramatik performanslarını över ve müzikal ve dramatik yeteneği ona La Divina lakabını kazandırır.

MARIA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Angelina Jolie - Maria Callas

Aggelina Papadopoulou - genç Maria Callas

Kodi Smit-McPhee - Mandrax

Alba Rohrwacher - Bruna

Pierfrancesco Favino - Ferruccio

Valeria Golino - Yakinthi Callas

Haluk Bilginer - Aristoteles Onassis

Alessandro Bressanello - Giovanni Battista Meneghini

MARIA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Maria filmi, 27 Kasım'da ABD'de sinemalarda gösterime girecek. Film, 11 Aralık'ta da Netflix üzerinden izleyicisiyle buluşacak.