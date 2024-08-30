Haluk Bilginer de rol alıyordu: Angelina Jolie'nin filmi Venedik'te 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı!

Yayınlanma: 30.08.2024 - 10:16

Güncelleme: 30.08.2024 - 11:55

28 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 81. Venedik Film Festivali'nde, prestijli "Altın Aslan" ödülü için yarışacak filmler arasında birçok ünlü yönetmenin merakla beklenen yapımları yer alıyor. Bu filmlerden biri de Pablo Larrain'in yönetmenliğini üstlendiği "Maria". Başrolünde Angelina Jolie'nin yer aldığı bu film, festivalin dikkat çeken yapımları arasında öne çıkıyor.

Yunan asıllı ünlü soprano Maria Callas'ın hayatını konu alan "Maria" filmi, Venedik Film Festivali'nde prömiyerini yaptı ve izleyiciler tarafından 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Filmin gösterimi sonrası, coşkulu alkışlar ve tezahüratlar nedeniyle duygulanan Angelina Jolie gözyaşlarına hakim olamadı ve filmin yönetmeni Pablo Larrain'e sarıldı.

OSCAR YARIŞINA KATILABİLİR Mİ?

Angelina Jolie'nin bu performansıyla Oscar yarışında yer alabileceği konuşuluyor. Jolie, 2009 yılında "The Changeling" filmiyle Oscar'a aday gösterilmiş, 2000 yılında ise "Girl, Interrupted" filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı. Jolie, filmde opera söylemeyi öğrenme süreciyle ilgili olarak, "Buradaki herkes çok gergin olduğumu biliyor. Neredeyse yedi ay eğitim aldım çünkü Pablo ile çalıştığınızda hiçbir şeyi yarı yarıya yapamazsınız. O, gerçekten çalışmanızı ve gerçekten öğrenmenizi ve eğitim almanızı talep ediyor" dedi.

Filmde Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandıran Haluk Bilginer ise festivale katılmadı.