Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'i buluşturan 'Maria'dan ilk tanıtım

Yayınlanma: 29.09.2024 - 10:18

Güncelleme: 29.09.2024 - 10:18

Yönetmen koltuğunda Pablo Larraín'in oturduğu ve başrollerini Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin paylaştığı "Maria" filminden ilk tanıtım paylaşıldı. Film, Yunan asıllı Amerikalı ünlü soprano Maria Callas'ın hayatını konu alıyor. Angelina Jolie, Callas'ı canlandırırken, Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis rolünde yer alıyor.

Daha önce paylaşılan set fotoğraflarının ardından, yeni görüntülerde Haluk Bilginer ile Angelina Jolie filmde ilk kez yan yana görülüyor. Filmin senaryosu, Peaky Blinders dizisiyle tanınan Steven Knight tarafından kaleme alındı. Oyuncu kadrosunda ayrıca Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee ve Valeria Golino da yer alıyor.

Paris, Yunanistan, Budapeşte ve Milano’da gerçekleştirilen çekimlerin ardından Maria, 29 Ağustos'ta 81. Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptı. Film, 27 Kasım'da ABD'de sinemalarda gösterime girecek ve 11 Aralık'ta dijital platformlar üzerinden izleyiciyle buluşacak.



