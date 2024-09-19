Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' adayı oldu

Yayınlanma: 19.09.2024 - 20:52

Güncelleme: 19.09.2024 - 20:52

Gain'de yayımlanan Ay Yapım imzalı Şahsiyet dizisinde Agah Beyoğlu karakterini canlandıran Bilginer, başarılı performansı ile kamuoyunda takdir kazanmıştı.

Bilginer bu performansı ile Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösterildi.

Başarılı oyuncu 2019 yılında da Şahsiyet dizisinin ilk sezon performansı ile aynı ödülde aday olmuş ve ödülü kazanmıştı.