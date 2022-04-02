Marie Antoinette büstü Burhan Doğançay’a göz kırpıyor

02 Nisan 2022 Cumartesi, 02:00

Lucien Arkas’ın klasik eser koleksiyonuna ev sahipliği yapan tarihi binaya bugünlerde yolu düşenler hayli şaşıracak. Zira 19. yüzyıl, 20. yüzyıla ait tablolar, 16. yüzyıl duvar halılarının yerine Elgiz Koleksiyonu’na ait yerli ve yabancı çağdaş sanatın önde isimleri konsolosluk binasının odalarına yerleştirilmiş.

Yerlerini koruyan bazı istisnalar var tabii.

Giyotinde can veren Fransa Kraliçesi Marie Antoinette’in ve Güneş Kral olarak bilinen 14. Louis’nin annesi Anne d’Autriche’in büstleri örneğin.

Bu büstleri Burhan Doğançay’ın pembe kapısıyla yan yana görmek, klasik ve çağdaş, avangard eserlerin aynı çatı altında paslaşmalarını izlemek benzersiz bir deneyim.

Dikkatli bir göz başka paslaşmaları da fark edebilir.

İmparator Napolyon Bonapart’a ayrılmış, asla değişmeyen ve dekorasyonunda püfür püfür “ampir üslubun” estiği mavi odanın tam girişinde Ömer Uluç’un tablosu ve İspanyol sanatçı Guillermo Mora’nın metal menteşeli kırmızı tahta yığınını görüyorsunuz.

Serginin “zaman yolculuğu”nu mümkün kıldığı en önemli noktası burası.

SANATSAL PASLAŞMALAR

Bu sanatsal göz kırpmalar, paslaşmalar Arkas Müzesi’nin İstanbul’dan ağırladığı Elgiz Koleksiyonu’ndan “Mitler ve Hayaller” Sergisi nedeniyle.

Hatırlayacaksınız İzmir ile İstanbul arasındaki sanat takasını, Arkas Koleksiyonu’nun Elgiz Müzesi’nde ağırlanması nedeniyle yazmıştım.

Sanat takasında sıra İzmir’de.

“Mitler ve Hayaller” Sergisi’nin küratörü Billur Tansel İzmir’e gelen eserleri seçerken Arkas Koleksiyonu’yla diyalog içerisine giren eserler seçmiş.

Müzenin büyük salonuna ilk girdiğimde duvarda asılı gördüğüm pastel renkli halıyı bu binaya ait sanmam bu yüzden.

Halının yanına yaklaştığımda bunun akrilik ve silikondan yapılmış olduğunu şaşkınlıkla fark ettim. Alman sanatçı Friederike Feldmann’ın bu eseri Elgiz Koleksiyonu’na 2004 yılında dahil olmuş. Aynı salondaki Amerikalı fotografçı David LaChapelle’in ünlü oyuncu Uma Thurman’ın “Dedikodu” adını taşıyan portresi, müzenin ikinci katına çıkarken Barbara Kruger’in gülümseyen Marilyn Monroe fotoğrafı tarihi binayı cıvıl cıvıl yapan eserler.

Açılışına İstanbul’dan Nezih Barut, Mustafa Taviloğlu gibi koleksiyonerlerin katıldığı “Mitler ve Hayaller” Sergisi’nde yer alan diğer yerli yabancı sanatçıların bazıları şöyle: Tomur Atagök, Cindy Sherman, Olivier Blanckart, Aslı Torcu, Azade Köker, Hale Tenger, Alex Prager, Fausto Gilberti, Murat Germen, Pan Yue, Hiroshi Sugito.



