Mariza Zorlu PSM sahnesinde müziksevrlerle buluştu

21 Aralık 2021 Salı, 04:00

Pasion Turca ekibiyle birlikte 10 yıl çalıştığım Mariza’nın ilk albümü “Fado Em Mim” ile çıkış yaptığı 2001 yılının üzerinden 20 yıl geçtiğine inanamıyorum. Zorlu PSM sahnesinde bir pazar akşamını âdeta bir fado kulübünde büyülü bir geceye çeviren Mariza da geçen yıllara inanamıyor.

Son albümünde efsanevi fado şarkıcısı Amalia Rodrigues’in şarkılarını Brezilya’da kaydeden Mariza, uzun bir aradan sonra gerçekleştirdiği ilk İstanbul konserinde duygularını, güzel sesini, şiirlerini ve anılarını, birbirinden hisli fado şarkılarıyla paylaştı. Anne tarafından Mozambik asıllı olan Mariza, Afrika köklerini de hiç unutmuyor. Özellikle “Mundo” adını verdiği 2015 yılı albümünden beri dinleyiciye de gerek şarkılarında gerek sahnede perküsyonla ve şarkıların düzenlemeleri ile bunu hissettiriyor.

Arkasında akustik gitar, Portekiz gitarı, bas gitar, akordeon ve perküsyonla, gece boyunca işlemeli lame elbisesiyle bir Afrika tanrıçası gibiydi Mariza. Mariza gecede, kendi yazdığı şiirlerin şarkılarını söylerken, acıyı ve hissettiklerini yeniden yaşayarak çok zorlandığını da itiraf etti. Kariyerinin ilk stüdyo kaydı olan “Chuva” adlı parçasını sadece gitar eşliğinde akustik olarak yorumlarken de çok duygulandı. Terra albümünde kaydettiği ve hüzünlü fado şarkılarının aksine Portekiz gitarını da neşelendiren şarkısı “Rosa Branca” ile Amalia Rodrigues’in “Maria Lisboa” şarkılarındaysa izleyiciyi dans ederek keyiflendirdi. 5 yaşında fado söylemeye başlayan ve yıllarca fado kulüplerinde şarkılar söyleyen Mariza sahnedeki atmosferle, bize fado meyhanelerini yaşatırken sandalyede oturup gitarlar eşliğinde güçlü sesini de yüksek notalara basarak ortaya koyuyordu. Bis sonrasında akordeon eşliğinde şarkı söylerken de hepimiz sesiyle büyüleniyorduk.