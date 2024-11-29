Marmara Aks Projesi tanıtıldı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 12:20

Güncelleme: 29.11.2024 - 12:20

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın (İKSV) Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında finanse edilen Marmara Aks Projesinin tanıtım toplantısı ve ilk müze etkinliği 26 Kasım’da Avni Jale Özken Marmara Adalar Müzesi’nde yapıldı. Toplantıda, Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında, adalıların kültür sanata erişimlerini desteklemek ve bölgedeki kültürel hayatı güçlendirmenin amaçlandığı bu proje ile katılımcı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kültür sanat ortamının yaratılmasının hedeflendiği açıklandı.



Marmara Adalar Belediyesi Başkan Vekili Deniz Enön, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü uzmanları, İKSV ve Çekül temsilcilerinden oluşan heyet Çınarlı Mahallesi’nde proje kapsamında yeniden işlevlendirilecek alanı ziyaret ederek ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Yapılan tanıtım toplantısında yürütücü kurum olan Galimi Çınarlı Derneği’nden proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Adil Çamur, proje hakkında bilgi verdi ve katılımcıların projeye ilişkin sorularını yanıtladı. Ardından proje ortağı Marmara Adalar Belediyesi’ni temsilen Başkan Vekili Deniz Enön Belediye’nin Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında kültür ve sanat hizmetlerinin gelişmesi için yaptığı çalışmalara değinerek Marmara Aks projesinin adalara katkısının önemini vurguladı. Çekül Vakfı Bilgi Ağacı Eğitim Birimi Sorumlusu Pınar Saydam, Çekül’ün projede üstleneceği roller hakkında bilgi verdi. İKSV Ortaklaşa Projesi hibe koordinatörü Ayberk Çekilel, Ortaklaşa Proje çağrısını açıklayarak Marmara Aks projesinin kendisini heyecanlandırdığını belirtti.



Etkinliğin ikinci kısmında Çekül Vakfı’ndan Şerife Sinem Çelik, Çekül’ü tanıtarak Müzeleri Çocuklarla Keşfetmek başlıklı söyleşiyle katılımcılarla buluştu.

