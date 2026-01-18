Marvel’dan ezber bozan strateji: 'Avengers: Kıyamet Günü' fragmanları milyar izlenmeyi aştı!

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) en çok merak edilen yapımı 'Avengers: Doomsday' (Avengers: Kıyamet Günü), alışılmadık pazarlama yöntemiyle sinema sektöründe yeni bir dönem başlattı.



Geleneksel olarak büyük spor etkinliklerinde veya doğrudan sosyal medyada paylaşılan fragmanların aksine Marvel, bu kez izleyiciyi önce sinema salonlarına davet etti.



ÖNCE SİNEMA, SONRA İNTERNET: STRATEJİK RİSK MEYVELERİNİ VERDİ



Disney ve Marvel, dev bütçeli yapımların tanıtımında alışılagelmişin dışına çıkarak ilk teaser'ı yalnızca sinemalarda, 'Avatar: Ateş ve Kül' filminin ön gösteriminde yayımladı. Dijital platformlara beş gün sonra taşınan tanıtım, bu süre zarfında yaratılan büyük merak sayesinde online ortama düştüğü anda patlama yaptı.









Strateji sonucunda fragmanlar kısa sürede 1 milyar izlenme barajını aşarak tarihi bir başarıya imza attı.Yıldızlar Geçidi: Avengers ve X-Men İlk Kez Bir AradaYayınlanan tanıtımlarda hayranları heyecanlandıran en büyük detay, ikonik karakterlerin geri dönüşü oldu.

YILDIZLAR GEÇİDİ: AVENGERS VE X-MEN İLK KEZ BİR ARADA

Yayınlanan tanıtımlar, Marvel hayranlarının uzun süredir beklediği büyük buluşmayı da resmen doğruladı. En büyük sürpriz, Robert Downey Jr.’ın serinin yeni büyük kötüsü Dr. Doom rolüyle geri dönmesi olurken, Chris Evans’ın yeniden Steve Rogers (Kaptan Amerika) olarak karşımıza çıkacak olması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kadroda ayrıca Chris Hemsworth (Thor) ve Letitia Wright (Shuri) gibi asıl Avengers üyelerinin yanı sıra, X-Men evreninden Patrick Stewart (Profesör Xavier), Ian McKellan (Magneto) ve James Marsden (Cyclops) gibi efsane isimlerin yer alacağı kesinleşti. Fantastik Dörtlü ekibinden Ebon Moss-Bachrach’ın (The Thing) da dahil olmasıyla, film tam anlamıyla dev bir çoklu evren şölenine dönüşecek.