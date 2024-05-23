Marvel'ın yeni 'Vision' dizisi 2026'da yayımlanacak

"Vision" dizisi geliyor. WandaVision finali ardından gerçekleşen olayların ele alınacağı dizi 2026 yılında Disney+ üzerinden izleyicisi ile buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 22:54
Marvel'ın yeni 'Vision' dizisi 2026'da yayımlanacak
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Marvel, Paul Bettany'nin canlandırdığı Vision karakterini yeni bir Disney+ dizisinde yeniden canlandıracak. 2026'da yayınlanması planlanan bu isimsiz dizi, Vision karakterinin "WandaVision" finalinden sonraki hikayesini anlatacak.

Vision, 2018 yapımı "Avengers: Infinity War"da Thanos tarafından öldürüldü, ancak 2021'de "WandaVision"da iki kez geri döndü. İlk olarak, Wanda Maximoff'un (Elizabeth Olsen) sihirle yarattığı bir hayalet olarak, ardından hayalet beyazı bir görünüme sahip, yeniden inşa edilmiş bir android olarak. "WandaVision" finalinde iki Vision karşılaştığında, Wanda'nın Vision'ı hayalet Vision'ın anılarını geri yükledi ve ardından kendi Vision'ının varoluştan kaybolmasına izin verdi. Yeni dizi, bu olayların sonrasında geçecek ve hayalet Vision'ın hayattaki yeni amacını keşfetmesini konu alacak.


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