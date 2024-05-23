Yola çıkmanızı sağlayacak 5 film

2. The Secret Life of Walter Mitty (2013)

Walter Mitty, sıradan bir hayat süren, hayalperest bir dergi fotoğraf editörüdür. Kendisini, kayıp bir fotoğraf negatifini bulmak için dünyanın dört bir yanına seyahat ederken bulur. İzlanda'nın muhteşem manzaraları ve Mitty'nin sıra dışı maceraları, izleyicilere hayatın sunduğu fırsatları değerlendirme ve kendi hayallerinin peşinden gitme konusunda ilham verir.