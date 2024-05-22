Ünlü şarkıcının kariyerinde yeni dönem: Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?

Yayınlanma: 22.05.2024 - 15:51

Güncelleme: 22.05.2024 - 15:51

Taylor Swift'in adı, son bir yıldır Marvel Sinematik Evreni (MCU) ile birlikte anılıyor. Swift, söylentilere göre yakında vizyona girecek olan Deadpool ve Wolverine filminde Dazzler rolüyle görünecek.

DEADPOOL VE WOLVERINE FİLMİNDE ROL ALACAK

Başrol oyuncuları Ryan Reynolds ve Hugh Jackman ile yönetmen Shawn Levy, Taylor Swift'in filmde yer alacağını ne doğrulayacak ne de yalanlayacaklarını belirtti. Ancak yaptıkları yorumlar, izleyicilerin Swift'i filmde görmeye hazır olması gerektiğini işaret ediyor. Ayrıca, yeni raporlar, Marvel Stüdyoları başkanı Kevin Feige'in Swift ile daha büyük bir rol için görüştüğünü gösteriyor. Bu rolün Dazzler değil, başka bir karakter olacağı söyleniyor.

TAYLOR SWIFT'IN MARVEL'IN BLONDE PHANTOM SERİSİ İÇİN ADI GEÇİYOR

Marvel'den Daniel Richtman'a göre, Taylor Swift ve Kevin Feige, Swift'in Marvel Sinematik Evreni'nde Blonde Phantom (Sarışın Hayalet) rolünü oynaması olasılığını görüştü. Gündüzleri Mark Mason Dedektiflik Bürosu'nda sekreter olarak çalışan Louise Grant Mason, gözlüklerini çıkarıp saçlarını açarak süper casus Sarışın Hayalet'e dönüşüyor.

DISNEY PLUS DİZİSİ DE BEKLENİYOR

Blonde Phantom karakterinin Scarlett Johansson'un yapımcılığını üstleneceği kendi Disney Plus dizisine sahip olması bekleniyor. Eğer söylentiler doğruysa, Blonde Phantom 1950'lerde Las Vegas'ta geçen bir casus gerilim filmi olacak. Bu proje, diğer MCU özelliklerine doğrudan bağlı olmasa da, bağımsız bir macera olma potansiyeline sahip gibi görünüyor.