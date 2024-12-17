Mati Diop'un Altın Ayı ödüllü belgeseli 'Dahomey' MUBI'de

Yayınlanma: 17.12.2024 - 12:28

Güncelleme: 17.12.2024 - 12:28

Senegalli yönetmen Mati Diop imzalı Dahomey MUBI'de gösterime girdi. Bu yıl Berlin Film Festivali’nin en iyisi seçilerek Altın Ayı ödülünü alan belgeseli "Dahomey" köklerinden koparılan sanat eserleri üzerinden sömürgecilik tarihine derin bir bakış atıyor.

Diop, Dahomey Krallığı’na ait olan 26 yağmalanmış sanat eserinin 2021’de Fransa’dan Benin’e iade ediliş sürecini konu alıyor. Uluslararası müzelerin duvarlarının ötesindeki seslere kulak kesilen belgesel, kültür-sanat alanlarını yeniden tanımlıyor.

SÖMÜRGECİLİĞİN KALICI İZLERİ

Eserlerden birinin bakış açısından anlatılan Dahomey, bir yandan sömürgeciliğin mirasına değinirken bir yandan da nesnelere özellik kazandıran ışıltılarını inceliyor. Politik olanla şiirselliği ustalıkla harmanlayan Diop, yalnızca iade edilen 26 kraliyet eserinin dönüş sürecini değil, bu dönüşün toplumsal bellekteki duygusal, politik ve entelektüel yankılarını ortaya koyuyor.

Abomey-Calavi Üniversitesi'nde öğrencilerin bakış açılarıyla derinleşen belgesel, kültürel mirasın iadesi ve sömürgeciliğin kalıcı izlerine dair çarpıcı sorular soruyor. Zaman zaman heyecanlandırıcı, zaman zaman da derin düşüncelere sevk eden bu belgesel, geleneksel olmayan hikaye anlatımı tekniklerini kullanarak geçmişi bugüne güçlü bir şekilde taşıyan belgesel MUBI'de gösterimde.