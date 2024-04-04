Matrix devam filmi geliyor!

Yayınlanma: 04.04.2024 - 22:14

Güncelleme: 04.04.2024 - 22:16

Matrix serisinin yeni bir bölümü için heyecan verici gelişmeler var! Lana Wachowski'nin yönetmediği ilk film olacak olan Matrix 5, şu anda yapım aşamasında ve yönetmen koltuğunda Drew Goddard oturuyor. Wachowski, Warner Bros. için bu projenin yürütücü yapımcılığını üstleniyor.

Ayrıntılar henüz gizli tutuluyor ancak Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss gibi orijinal seriden hangi oyuncuların geri döneceği bilinmiyor. Warner Bros.'un prodüksiyon başkanı Jesse Ehrman, hikayenin serinin başarısını sürdüren unsurlara bağlı kalacağını ve dünyayı ilerleteceğini belirtti.

Drew Goddard'ın Warner Bros'a sunduğu yeni fikirle ilgili daha fazla bilgi henüz mevcut değil, ancak Matrix hayranları bu yeni bölüm için heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor.