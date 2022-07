Matrix'in yıldızı Mary Alice hayatını kaybetti

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:30

Kariyer hayatına birçok başarı sığdıran Emmy ve Tony ödüllü oyuncu Mary Alice hayata veda etti. Usta oyuncunun evinde yaşlılığa bağlı nedenlerle öldüğü öğrenildi.

"TÜM ZAMANLARIN..."

Haber Global'in aktardığına göre; 2003 yılında seyirciyle buluşan 'The Matrix Revolutions' filminde Kahin rolünü canlandıran Mary Alice, 1980’lerin sevilen dizilerinden ‘A Different World’deki Lettie Bostic rolüyle adını duyurmuştu.

Oscar ödüllü aktris Viola Davis, usta oyuncuyu "Tüm zamanların en büyük aktrislerinden biri" olarak ilan etmişti.

MARY ALICE KİMDİR?

Mary Alice, Indianola, Mississippi'de doğdu. Genç yaşta kendi topluluğunda oyunculuk yapmaya başladı ancak bir süre öğretmenlik yapmak için sahnelere ara verdi. 1960’larda oyunculuğa geri döndü.

1974'te 'The Education of Sonny Carson' ile sinemaya adım attı ve 'Police Woman' ve 'Sanford and Son' gibi dizilerde rol aldı.

1987'de August Wilson'ın yönettiği ‘Fences’ yapımındaki Rose rolüyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında Tony Ödülü kazandı. 1992'de ‘I'll Fly Away’ ile dizisinde ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ seçilerek Emmy Ödülü'nü kazandı.

Diğer filmleri arasında; ‘Malcolm X’, ‘The Inkwell’, ‘Down in the Delta’, ‘Beat Street’, ‘To Sleep With Anger’, ‘Awakenings’, ‘The Bonfire of the Vanities’ ve ‘Sunshine State’ yer alıyor.

2005 yılında oyunculuktan emekli olan Alice, 2000 yılında 'American Theatre Hall of Fame'ye girdi.