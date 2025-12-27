Medusa’dan Urartu küplerine: 2025’in en çarpıcı arkeolojik keşifleri

Türkiye, 2025 yılında arkeoloji alanında önemli keşiflere sahne oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü Geleceğe Miras Projesi kapsamında gerçekleştirilen kazılarda, Medusa figüründen altın broşa, Urartu dönemine ait yüzlerce küpten Neolitik döneme tarihlenen insan yüzlü dikilitaşlara kadar çok sayıda eşsiz eser gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı boyunca kültür, sanat ve turizm alanında hayata geçirdiği projelerle Türkiye’nin kültürel mirasını koruyan, görünür kılan ve toplumla buluşturan kapsamlı bir vizyon ortaya koydu. Müzelerden kazı alanlarına, arkeolojik keşiflerden sergi projelerine uzanan çalışmalar, yılı kültürel üretim açısından iz bırakan bir döneme dönüştürdü.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Geleceğe Miras Projesi kapsamında 2025 yılında ortaya çıkarılan en dikkat çekici 10 arkeolojik buluntuyu da kamuoyuyla paylaştı.





2025 KAZILARINDA ÖNE ÇIKAN 10 ÖNEMLİ BULUNTU

2025 yılında öne çıkan 10 buluntu şöyle sıralandı:

Amastris’te (Bartın) Yunan mitolojisinin ender örneklerinden biri olan gülümseyen Medusa figürü ortaya çıkarıldı.

Tavşanlı Höyük’te (Kütahya) 4 bin 500 yıllık Tunç Çağı idolleri, Batı Anadolu’nun erken yerleşim tarihine ışık tuttu.

Efes’te (İzmir) üzerinde Mısır tanrısı Serapis kabartması bulunan pişmiş toprak bir tütsü kabı bulundu.

Troya’da (Çanakkale) 4 bin 500 yıllık altın halkalı broş ile nadir bir yeşim taşı keşfedildi.

Topraktepe/Eirenopolis’te (Karaman) üzerinde yazıt ve Hz. İsa tasviri bulunan 1.300 yıllık ekmek, erken Hristiyanlık dönemine dair benzersiz bir buluntu sundu.

Kibyra’da (Burdur) Roma İmparatoru Hadrianus’a ait 2,20 metre boyunda zırhlı mermer heykel gün yüzüne çıkarıldı.

Datça Batığı’nda (Muğla) 17. yüzyıla tarihlenen Osmanlı batığında silahlar, Çin porselenleri ve günlük yaşam eşyaları bulundu.

Amos’ta (Muğla) Yeni Asur Dönemi’ne ait, tanrıça İştar betimli gümüş kolye keşfedildi.

Taş Tepeler’de (Şanlıurfa) Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e ait insan yüzlü dikilitaşlar, heykeller ve ritüel bulgular elde edildi.

Kevenli Kalesi’nde (Van) Urartu dönemine ait çivi yazılı 76 pithos (küp) gün yüzüne çıkarıldı.