Mehmet Ali Güller’den ‘Kuşak ve Yol-Büyük Avrasya Ortaklığı’
ABD’nin emperyalist çıkarları için dünyayı ateşe atabileceği olasılığına dikkat çeken ve Kuşak ve Yol’un küresel problemler karşısında nasıl çözüm yolu olabileceğini araştıran usta gazeteci ve yazar Mehmet Ali Güller, Asya, Avrupa ve Kuzey/Doğu Afrika arasında ekonomik entegrasyon planlayan modeli merceğe aldığı Kuşak ve Yol-Büyük Avrasya Ortaklığı (Kırmızı Kedi Yayınevi) adlı incelemesinde üç temel tezi tartışıyor.
Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin pratikte uzun zamandır Çin-Rusya ikilisine karşı stratejik planlamalar yapan, NATO’ya Rusya’yı ‘doğrudan tehdit’, Çin’i de ‘stratejik rakip’ ilan ettirmiş emperyalist ABD’nin büyük kuşatma girişimini engelleyecek dünya tarihinin gördüğü en büyük işbirliği modeli olduğunu vurgulayan usta gazeteci ve yazar Mehmet Ali Güller 11. incelemesi Kuşak ve Yol-Büyük Avrasya Ortaklığı’nda (Kırmızı Kedi Yayınevi), Asya, Avrupa ve Kuzey/Doğu Afrika arasında ekonomik entegrasyon planlayan bu modeli merceğe alıyor.
ABD’nin emperyalist çıkarları için dünyayı ateşe atabileceği olasılığına dikkat çeken ve Kuşak ve Yol’un küresel problemler karşısında nasıl çözüm yolu olabileceğini araştıran Mehmet Ali Güller, Kuşak ve Yol-Büyük Avrasya Ortaklığı’nda üç temel tezi tartışıyor:
1. Tez: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Asya, Avrupa ve Kuzey/Doğu Afrika arasında yeni tip ve gelişmiş türden bir işbirliği modeli oluşturarak Büyük Avrasya Ortaklığı’nı inşa edecektir.
2. Tez: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, en geniş coğrafyada en geniş işbirliğini oluşturarak ABD saldırganlığı karşısında en geçerli caydırıcılığı yükseltecektir.
3. Tez: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, “birlikte kalkınma” eksenli olarak rotaları üzerindeki sorunları çözecek, komşuluk ilişkilerini geliştirecek ve bölgesel barış projelerini hayata geçirecektir.
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