Mehmet Hacıfettahoğlu’nun “Mekan ve Bellek” Sergisi Fırça Sanat Galerisi’nde

Yayınlanma: 23.10.2024 - 14:45

Güncelleme: 23.10.2024 - 14:45

Ankara’daki Fırça Sanat Galerisi, 25 Ekim - 18 Kasım 2024 tarihleri arasında ünlü sanatçı Mehmet Hacıfettahoğlu’nun “Mekan ve Bellek” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Serginin açılışı, 25 Ekim 2024 Cuma günü 18:00-20:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu etkileyici sergi, İstanbul’un simgesel yapıları üzerinden zaman, mekan ve belleğin karmaşık ilişkilerini keşfetmeye davet ediyor.





“Mekan ve Bellek” sergisinde Hacıfettahoğlu, Galata Kulesi ve deniz fenerleri gibi ikonik yapıları kullanarak zamanın akışı ve bireysel ile kolektif bellek arasındaki bağlantıları araştırıyor. Sanatçı, bu sembolleri geçmiş ve şimdiki zaman arasında bir köprü olarak yorumlarken, izleyicilere bu yapıların hafızamızdaki yerini yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor.





1978 yılında Trabzon’da doğan Mehmet Hacıfettahoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Resim ve Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Son on yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında birçok sergide yer alan sanatçı, resim, heykel ve vitray alanlarında çalışmalarıyla tanınıyor. Hacıfettahoğlu, Ankara’da sanat eğitmeni olarak görev yapmakta ve sanat üretimlerini sürdürmektedir.





Sergide, Hacıfettahoğlu’nun mimari yapılar ve bellek arasında kurduğu derin bağlar, izleyicilere mekansal deneyimlerin ruhsal etkilerini hissettiriyor. Canlı renkler ve dokulu fırça darbeleriyle geçmiş ve şimdiyi birleştiren sanatçı, izleyicileri zamana dair düşünmeye teşvik ediyor.





Bu sergi, İstanbul’un simgesel yapılarının zamansız özünü sanat yoluyla keşfetmek isteyen herkes için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.









Bu sergi, mekan ve belleğin zamansız doğasını anlamak için unutulmaz bir sanat yolculuğu sunuyor.