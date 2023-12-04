Mehveş Emeç'ten anlamlı konser
Mehveş Emeç, kadınlar için anlamlı bir konser vermeye hazırlanıyor.
1998 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanı alan Emeç, “Dünya Kadın Hakları Günü” için 5 Aralık’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) şef Tolga Atalay Ün yönetimindeki Senfoni Orkestrası eşliğinde, Chopin’in 1 numaralı Piyano Konçertosu’nu seslendirecek. Türkiye’de kadınlara 5 Aralık 1934’te kabul edilen yasayla seçme ve seçilme hakkı verilmişti.
Konser, Cumhuriyetin 100’üncü yılında, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 89’uncu yılını kutluyor.
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