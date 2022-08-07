Meksikalı’nın hayatı filmlere, kitaplara ve sergilere konu olacak kadar çarpıcı

07 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

Frida deyince aklınıza ne geliyor? Sanat, resim tabii ama direnen bir kadın değil mi? Meksikalı ressam Frida, gerek geçirdiği kaza, gerek yaşadığı aşkın getirdiği olumsuzluklarla mücadele ederken her koşulda sanattan kopmayan güçlü ve özgür bir sanatçı. Eserlerinde de çokça kendini yansıtması bu direnişi göstermek için. Dolayısıyla kadın ve özgürlük, sanat deyince Frida adı sanatçı kadınlar için de ayrı bir anlam taşıyor. Frida Medya Ajansı ve İyilik İçin Sanat Derneği’nin işbirliğiyle gerçekleşen projenin taraflarının da hepsi kadın! “Ajansımı kurarken Frida’nın adı ve hayatı ilham kaynağım oldu” diyen Sinem Ergün, serginin adını da “Free’da Sergisi” olarak belirlemiş. Daha önce de duyurduğumuz gibi güzel sanatlar okumuş genç sanatçılara yapılan çağrı sonucu gelen eserlerden 30 sanatçının 33 eserin de teması Frida. Kürotörü de doğal olarak bir kadın Dr. Feride Çelik, üç ayrı bölümde sergilenen eserleri üç ayrı tema altında yerleştirmiş: ilk bölümde Frida portreleri yer alıyor. İkinci bölüm dijital çalışmalara ayrılmış, üçüncü bölüm ise yaşadıklarının soyutlanmış hali, yaşasaydı ne yapardı? Frida’nın yatağa hapsolmuş hali. Sergilenen eserler genç, tanınmamış sanatçılara ait ama profesyonellikleri tartışılmaz! Çoğu çok çarpıcı.

GELİRİ PROJEYE

Projenin ortaklarından birinin de İyilik İçin Sanat Derneği olduğunu söylemiştik, bu aslında bir sosyal yardım projesi. Dernek başkanı Selin Bozkurt, “Sergiyi ne kadar çok gezen olursa o kadar memnun olacağız” diyor. Biletix’ten bilet alarak gezilen serginin bilet ücretleri genç sanatçılara destek olmak için kullanılacak. Eserlerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmı da yine İyilik için Sanat Derneği’nin Anadolu’nun yedi ilinden seçilen sanatçıların yer aldığı “Sanat Elçileri” projesine gidecek. Böylece sanatçılar birbirine destek olacak. Free’da Sergisi, Yapıkredi Bomontiada B Blok Akademi’de 14 Ağustos’a kadar gezilebiliyor. Hatta son gün bir de dans performansı olacak.