Melek Mosso İranlı kadınlara destek için sahnede saçlarını kesti
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 'Ahlak Polisi' tarafından tutuklandıktan günler sonra ölmesinin ardından başlayan protestolar tüm dünyaya yayıldı. Sanatçı Melek Mosso da sahnede saçlarını keserek bu eyleme destek verdi.
Mahsa Amini İran'da 'Ahlak Polisi' tarafından ülkenin "başörtüsü kurallarını ihlal ettiği için" tutuklandıktan 3 gün sonra Tahran'da bir hastanede hayatını kaybetti. Amini'nin ölümünün ardından, İran'da protesto eylemleri günlerdir devam ediyor.
Öte yandan bazı kadın protestocular saçlarını kestikleri ve başörtülerini yaktıkları videoları sosyal medyada paylaşıyor.
Son olarak, sanatçı Melek Mosso da, Mahsa Amini için başlayan protestolara destek verdi. Mosso, sahnede saçlarını keserek bu eyleme destek verdi.
NE OLMUŞTU?
22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül'de, zorunlu başörtüsü yasalarını uygulayan ve "ahlak polisi" olarak adlandırılan İrşad devriyeleri tarafından saçının bir kısmı göründüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltında dövülerek komaya sokulduğu düşünülen Amini, 16 Eylül'de yaşamını yitirdi. Amini'nin ölümü de yıllardır rejimin baskısına maruz kalan kadınlar başta olmak üzere halk için bir kıvılcım oldu.
Amini'nin ölümüyle başlayan ve ülke geneline yayılan eylemler 6 gündür sürüyor. Rejim güçlerinin sert müdahalesi sonucu şu ana kadar en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı ve yüzlerce kişinin gözaltına alındığı kaydediliyor. Sokaklarda her şeye rağmen direnen, taktıkları başörtüleri yakan, saçlarını kesen kadınlar; şeriat rejiminin yıkılmasını talep ediyor.
İran'ın Kürt nüfusun yoğun olduğu kuzeybatı bölgelerinde yoğunlaşan ancak ülke çapında en az 50 şehir ve kasabaya yayılan protestolar, 2019'da benzin fiyatlarındaki artış nedeniyle düzenlenen gösterilerden beri en şiddetli protesto oldu.
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