İlahiyatçı yazar Fatma Yavuz, Mahsa Amini için saçlarını kesti: 'Yeryüzünün bütün dinci ve seküler despotları, Allah sizi kahretsin!'
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 'Ahlak Polisi' tarafından tutuklandıktan günler sonra ölmesinin ardından başlayan tüm dünyaya yayıldı. İlahiyatçı yazar Fatma Yavuz da sosyal medya hesabından saçını kestiği videoyu paylaşarak bu eyleme destek verdi.
Mahsa Amini İran'da 'Ahlak Polisi' tarafından ülkenin "başörtüsü kurallarını ihlal ettiği için" tutuklandıktan 3 gün sonra Tahran'da bir hastanede hayatını kaybetti. Amini'nin ölümünün ardından, İran'da protesto eylemleri günlerdir devam ediyor.
Öte yandan bazı kadın protestocular saçlarını kestikleri ve başörtülerini yaktıkları videoları sosyal medyada paylaşıyor.
BİR DESTEK DE FATMA YAVUZ'DAN
Son olarak, ilahiyatçı yazar Fatma Yavuz da, Mahsa Amini için başlayan protestolara destek verdi. Yavuz, saçlarını kestiği bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.
Yavuz, paylaşımına "Sevgili kız kardeşim #MahsaAmini , davan davamızdır. Bizim için başını örtme zorunluluğu ile açma zorunluluğu arasında fark yoktur. Yeryüzünün bütün dinci ve seküler despotları Allah sizi kahretsin!" notunu düştü.
"KESİLMİŞ SAÇ DA MI GÜNAH!"
Yavuz'un paylaşımına destek verenler kadar tepki gösterenler de oldu. "Saçlarının görünmesi günah" yorumlarına Yavuz, "Ha,bir de bu saçların görünmesine takılan olmuş, yahu kesilmiş saç da mı günah, çöp olmuş artık çöp! Nasıl bir kafanız var sizin ya?" diyerek cevap verdi.
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