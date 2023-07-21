MEM’de Suna Kan anısına konser

Keman sanatçısı Ozan Sari ile piyano sanatçısı Çağdaş Özkan, Türkiye’nin en iyi keman virtüözlerinden biri olan Suna Kan anısına Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde konser verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:00
MEM’de Suna Kan anısına konser
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Haziran ayında hayatını kaybeden Suna Kan anısına düzenlenen konsere klasik müzik tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Sari ve Çağdaş ikilisi, anı konserinde dünyaca ünlü sanatçıların eserlerini başarıyla icra etti. 


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