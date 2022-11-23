Memet Baydur'dan ‘Toplu Oyunlar-1’
Memet Baydur’un Limon, Gün Gece / Oyun Ölüm, Yalnızlığın Oyuncakları, Kadın İstasyonu, Cumhuriyet Kızı, Kuşluk Zamanı adlı oyunlarından oluşan ve Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayımlanan Toplu Oyunlar-1, evrensel değerde bir oyun yazarının eserlerini bir araya getiriyor.
Öykü ve denemeleriyle Türkçenin en güzel örneklerine imza atmış Memet Baydur, özellikle oyunlarıyla edebiyatımızda benzersiz bir yere sahip, şaka ile ciddiyetin tam ortasında, kimi yerlerde ironisi ve sivri diliyle Oğuz Atay’ı andıran büyük bir oyun yazarı; çoğu, Devlet Tiyatrosu sahnelerinde ve özel tiyatrolarda sahnelenmiş ve sahnelenmeye devam eden 20’nin üzerinde oyun yazmış, 80’li ve 90’lı yıllar Türk tiyatrosuna damgasını vurmuş bir usta.
Onun “özellikle ve özellikle” tekrarlı, ses benzeşmeli, bol kelime oyunlu diyaloglara dayanan ve bu sayede yazının sınırlarından kurtulan oyunları için usta şair Cevat Çapan şöyle der:
“İlginç bir kimyasal madde kullanıyor sanki Memet Baydur. Öyle durumlarla, sözlerle karşı karşıya getiriyor ki insanları, önemliymiş, değerliymiş gibi görünen sözlerin ne kadar sahte olduğu, ne kadar gülünç olduğu ortaya çıkıyor. Tabii bunun gülünçlükle birlikte acıklı bir yanı da var.”
Memet Baydur’un Limon, Gün Gece / Oyun Ölüm, Yalnızlığın Oyuncakları, Kadın İstasyonu, Cumhuriyet Kızı, Kuşluk Zamanı adlı oyunlarından oluşan ve Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayımlanan Toplu Oyunlar-1, evrensel değerde bir oyun yazarının eserlerini bir araya getiriyor.
Toplu Oyunlar - 1 / Memet Baydur / Kırmızı Kedi Yayınevi / 360 s. / 2022.
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